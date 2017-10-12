Adwords + таргет за результат

Есть готовый продающий лендинг с действующей системой продаж. Ниша-кухни, готовые и на заказ.

Нужны:

Настройка и запуск - в google adwords

Также рассматриваю другие источники траффика-таргет ВК/FB/Inst.target

география Минск и область, Беларусь.

Работа за результат со своим бюджетом и оплатой 5% от стоимости каждой проданной нами кухни с вашей заявки, чек 500-1500$ Для понимания от кого клиент, настройка целей в контексте и лендинге

Если уверены в результате, отправляйте заявку.