Настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугле. Небольшие по размерам, но сделать аккуратно, качественно, с вдумчивым подбором запросов и графики. С расчетом не небольшие рекламные бюджеты. На моих аккаунтах. Авторассылки не глядя ...
Adwords + таргет за результат
Есть готовый продающий лендинг с действующей системой продаж. Ниша-кухни, готовые и на заказ.
Нужны:
Настройка и запуск - в google adwords
Также рассматриваю другие источники траффика-таргет ВК/FB/Inst.target
география Минск и область, Беларусь.
Работа за результат со своим бюджетом и оплатой 5% от стоимости каждой проданной нами кухни с вашей заявки, чек 500-1500$ Для понимания от кого клиент, настройка целей в контексте и лендинге
Если уверены в результате, отправляйте заявку.
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