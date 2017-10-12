Создание кампании в РСЯ Яндекса

Привет!

Задача простая. Вам понадобится Директ.Коммандер.

Есть 170 папок с 3-4 фотографиями достопримечательностей, раскиданных по городам.

Нужно создать 170 групп объявлений с таргетом на соответствующие города, а внутри объявления с одним и тем же текстом объявления и залитыми фотографиями в разных форматах — 1:1, 4:3, 3:4 и 16:9. Исходную настроенную группу на один из городов я предоставлю.

В итоге получится по 12-16 объявлений на каждую группу.

По сути отличие объявлений друг от друга по геотаргету и названия города в заголовке. Нужно скопипастить группу, заменить картинки, проставить таргет на город

Пожалуйста, прикладывайте стоимость работ.