Настроить ретаргетинг-ремаркетинг по всем форнтам для целевых лидов

нужно чтобы целевые отклики дожимались по всем каналам - яндкес, гугл, соц.сети, ютьюб

известны их телефоны, возможно удастся вытащить их на сайт.

У кого сколько стоит полный ретаргетинг и что конкретно сможете предолжить.