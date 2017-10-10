Настроить ретаргетинг-ремаркетинг по всем форнтам для целевых лидов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок356 просмотров

нужно чтобы целевые отклики дожимались по всем каналам - яндкес, гугл, соц.сети, ютьюб

известны их телефоны,  возможно удастся вытащить их на сайт.

У кого сколько стоит полный ретаргетинг и что конкретно сможете предолжить.

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров