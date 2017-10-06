География: Россия Тематика: взаимотношения между мужчиной и женщиной Тип запросов: не коммерческие Площадки: - Яндекс.Директ - Google.Adwords - target.com - тизерные сети - Вконтакте ...
Настройка контекстной рекламы 1000 запросов в Директе и Эдвордсе
План работ -
1. Запуск кампаний:
1.1. Парсинг полного шлейфа ключевых фраз с помощью Key Collector (Yandex Wordstat, Google, Rambler, поисковые подсказки);
1.2. Выборка конверсионных ключевых фраз;
1.3. Составление списка минус (STOP) фраз для объявлений, кампании и перекрестная минусовка;
1.4. Ручное составление заголовков и текстов объявлений в формате 1 запрос на 1 объявление;
1.5. Выбор максимально-релевантных посадочных страниц;
1.6. Создание и простановка UTM-меток;
1.7. Настройка быстрых ссылок и привязка к ним UTM-меток;
1.8. Заполнение визитки организации, выбор стратегии показов, настройки гео- и временного таргетинга, а также другие настройки кампании;
1.9. Разработка отдельной кампании под РСЯ по индивидуальным алгоритмам и настройкам;
1.10. Настройка Целей в Яндекс Метрике;
1.11. Подключение системы защиты от скликания рекламного бюджета и Целевого Звонка (по желанию клиента);
1.12. Настройка ретаргетинга (по желанию клиента).
2. Ведение кампаний:
2.1. Анализ статистики кампании в Яндекс Директ и Яндекс Метрика;
2.2. Тестирование различных вариантов описаний, картинок и заголовков объявлений с целью повышения качества трафика;
2.3. Отключение фраз с неэффективными показами, обновление списка минус-фраз для минимизации цены перехода;
2.4. Перераспределение рекламного бюджета в сторону более конверсионных фраз.
3. Перенос кампаний:
3.1. Адаптация составленных объявлений под требования Google Adwords;
3.2. Настройка дополнительных параметров рекламной кампании (адреса, телефоны, быстрые ссылки, пр.);
3.3. Простановка новых UTM-меток;
3.4. Настройка кампаний на КМС;
3.5. Настройка ремаркетинга (по желанию клиента).
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