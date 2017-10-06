Настройка контекстной рекламы 1000 запросов в Директе и Эдвордсе

План работ -

1. Запуск кампаний:

1.1. Парсинг полного шлейфа ключевых фраз с помощью Key Collector (Yandex Wordstat, Google, Rambler, поисковые подсказки);

1.2. Выборка конверсионных ключевых фраз;

1.3. Составление списка минус (STOP) фраз для объявлений, кампании и перекрестная минусовка;

1.4. Ручное составление заголовков и текстов объявлений в формате 1 запрос на 1 объявление;

1.5. Выбор максимально-релевантных посадочных страниц;

1.6. Создание и простановка UTM-меток;

1.7. Настройка быстрых ссылок и привязка к ним UTM-меток;

1.8. Заполнение визитки организации, выбор стратегии показов, настройки гео- и временного таргетинга, а также другие настройки кампании;

1.9. Разработка отдельной кампании под РСЯ по индивидуальным алгоритмам и настройкам;

1.10. Настройка Целей в Яндекс Метрике;

1.11. Подключение системы защиты от скликания рекламного бюджета и Целевого Звонка (по желанию клиента);

1.12. Настройка ретаргетинга (по желанию клиента).

2. Ведение кампаний:

2.1. Анализ статистики кампании в Яндекс Директ и Яндекс Метрика;

2.2. Тестирование различных вариантов описаний, картинок и заголовков объявлений с целью повышения качества трафика;

2.3. Отключение фраз с неэффективными показами, обновление списка минус-фраз для минимизации цены перехода;

2.4. Перераспределение рекламного бюджета в сторону более конверсионных фраз.

3. Перенос кампаний:

3.1. Адаптация составленных объявлений под требования Google Adwords;

3.2. Настройка дополнительных параметров рекламной кампании (адреса, телефоны, быстрые ссылки, пр.);

3.3. Простановка новых UTM-меток;

3.4. Настройка кампаний на КМС;

3.5. Настройка ремаркетинга (по желанию клиента).