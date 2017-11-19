Настройка рекламных каналов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок375 просмотров

География: Россия

Тематика: взаимотношения между мужчиной и женщиной

Тип запросов: не коммерческие

Площадки:

- Яндекс.Директ

- Google.Adwords

- target.com

- тизерные сети

- Вконтакте

Цель:

от 15 000 переходов в день.

Задача: настройка рекламных каналов

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
$205
7 дней
Все отлично, Дмитрий замечательный исполнитель и мастер своего дела, продолжаем работу по проекту!
Всё ок

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад