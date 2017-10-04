В Adwords настроить кампанию

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок150 просмотров

Есть готовая кампания англоязычная. Нужно: 

1) Поправить текст объявлений

2) Перенос из одного аккаунта на другой 

3) Сделать для мобильных

Google Ads
8 лет назад
guest_14817495157813
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров