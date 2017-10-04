Внести изменения в компанию директ рся и поиск

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок257 просмотров
  • Ипотека РСЯ:

    1) Плохо написаны заголовки объявлений

    2) Необходимо сменить картинку в рся. Взять несколько наиболее подходящих и начать АБ тестирование

    3)Нужно обязательно разделить по городам миллионникам и регионам, т.к. везде стоимость клика разная

    4)Добавить UTM метки

    5) Включить мониторинг сайта

    6) Убрать ограничения на моб версию

    7) Сделать мобильные обЪявления

    8) Исправить статус Мало показов для некотрых объявлений

  • 9) Сделать правильную группировку ключей в группы объявлений
  • + в рся еще маски запросов добавить

    • + добавить околоцелевые в рся

8 лет назад
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров