Ипотека РСЯ: 1) Плохо написаны заголовки объявлений 2) Необходимо сменить картинку в рся. Взять несколько наиболее подходящих и начать АБ тестирование 3)Нужно обязательно разделить по городам миллионникам и регионам, т.к. везде ...
Контекстная реклама в тематике дезинсекция/дератизация
необходимо настроить рк максимально быстро и эффективно.
Желателен опыт работы в данной тематики
Возможно создание нового сайта под проект
Заявки фрилансеров
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