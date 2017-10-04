Контекстная реклама в тематике дезинсекция/дератизация

Добрый день, для проекта tzips.ru (запчасти для строительной техники) интересует настройка контекстной рекламы в каналах 1) ADWORDS 2) DIRECT 3) TARGET.MAIL. Ранее настраивали сами но непрофессионально, а значит некачественно. Какова может быть стоимость и сроки? ...