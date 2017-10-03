Контекстная реклама ADWORDS DIRECT TARGET.MAIL

Добрый день, для проекта tzips.ru (запчасти для строительной техники) интересует настройка контекстной рекламы в каналах 1) ADWORDS 2) DIRECT 3) TARGET.MAIL. Ранее настраивали сами но непрофессионально, а значит некачественно. Какова может быть стоимость и сроки? Какие условия сотрудничества? Как организован проект с точки зения планирования и коммуникации? Что нужно от клента для начала проекта?

Оринентируемся на следующее: до 3000 рублей на канал в месяц, оплата по факту (без авансирования, так как проект маленький) или поэтапно, напрямую исполнителю, средства платежа: WMR, Qiwi, Сберкарта, наличные, банковский перевод в рублях, Yandex Money.

Готовы обсуждать проект