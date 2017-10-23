Анализ рекламной кампании конкурентов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок174 просмотра

Интересуют запросы по которым продвигаются конкуренты.

Требуется грамотный человек для сбора списка продвигаемых запросов конкурентов по яндекс директ (+рся), а также google adwords adsense 

Google Ads
8 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
$30
2 дня
Собрали ключи конкурентов по нужному сегменту, спасибо Дмитрию за работу.
Спасибо Александру за проект. Все прошло отлично

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад