Анализ кампаний в директ и эдвордс

  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок176 просмотров

Добрый день!

Хочу понять достаточно ли эффективны мои кампании на эдвордс и директ и получить рекомендации.

8 лет назад
mos-kit
Антон 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличная работа, Вячеслав отнесся к работе не формально, рассказал все пробелы в кампаниях и ответил на все доп. вопросы. Рекомендую!
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
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