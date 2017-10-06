Контекстная реклама для оптового интернет магазина женской одежды.

Интересует контекстная реклама для интернет магазина эксклюзивной женской одежды. Продажа только оптом. Минимальный заказ товаров оптом 5000 руб. Без размерных рядов. Товар весь в наличии. Fairyflax.ru

Пожалуйста предлагая свои услуги погрузились в тему. Ознакомьтесь с магазином. Предложите свою стратегию рекламы конкретно для оптовых продаж одежды. Не надо стандартных - сделаю за один день и т.д и т.п Рассмотрим только предложение с конкретной тактикой и стратегией на достижение максимальных показателей продаж. Только профессиональный подход к выполнению задачи. Жду конкретных, обоснованных предложений. Рассмотрим работу только с опытным специалистом уже имеющим опыт в разработке компаний для данной тематики.