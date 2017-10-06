Контекстная реклама для оптового интернет магазина женской одежды.

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Закрыт10 заявок382 просмотра

Интересует контекстная реклама для интернет магазина эксклюзивной женской одежды. Продажа только оптом. Минимальный заказ товаров оптом 5000 руб. Без размерных рядов. Товар весь в наличии. Fairyflax.ru 

Пожалуйста предлагая свои услуги погрузились в тему. Ознакомьтесь с магазином. Предложите свою стратегию рекламы конкретно для оптовых продаж одежды. Не надо стандартных - сделаю за один день и т.д и т.п Рассмотрим только предложение с конкретной тактикой и стратегией на достижение максимальных показателей продаж. Только профессиональный подход к выполнению задачи. Жду конкретных, обоснованных предложений. Рассмотрим работу только с опытным специалистом уже имеющим опыт в разработке компаний для данной тематики.

8 лет назад
Ozstar
Артем 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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