sagdiv

Даниэл sagdiv

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Транскрибация 20 роликов с Ютуб

    Необходимо выполнить транскрибацию 20 роликов с YouTube. Задача включает скачивание субтитров, обрезку лишних фрагментов, проверку текста на ошибки и исправление. Результат нужно внести в таблицу. Указать стоимость работы и срок выполнения.

    Транскрибация1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML верстка LP

    Требуется выполнить HTML-верстку одностраничного лендинга для ПК и мобильных устройств. Работа включает верстку согласно предоставленному макету, функционал не требуется. Исполнитель должен указать срок выполнения и стоимость работы.

    HTMLNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натянуть HTML верстку на шаблон WordPress

    Требуется натянуть HTML-верстку на шаблон WordPress, используя модель интернет-магазина для сайта об экскурсиях. Необходимо создать три типа страниц: каталог экскурсий, страница экскурсии и страница гида. В архиве находится HTML-верстка. Укажите срок выполнения и бюджет.

    HTMLWordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мультиязычный каталог экскурсий и гидов

    Создание мультиязычного каталога экскурсий и гидов с использованием WordPress. Необходимо настроить функционал для администраторов и редакторов, включая создание пользователей и авторских экскурсий. Учитывать уже готовые сверстанные макеты. Ожидается оценка по срокам и стоимости исполнения. Вопросы можно оставлять в документе.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки по сайту (программирование) на WordPress

    Требуется доработка сайта на WordPress: реализация обновления цен через Google Docs или Excel (CSV) и изменение отображения вариативных товаров. Нужно отказаться от селектов и выводить все вариации в одной таблице. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения доработок.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 12 креативов в Канве

    Требуется разработать 12 уникальных креативов в Канве для сайта юридических услуг по недвижимости. Каждая услуга должна быть представлена тремя баннерами, включающими название услуги, логотип, изображение сотрудника и элементы дизайна. Необходимо предоставить портфолио, стоимость и срок выполнения работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать 5 баннеров в Canva и отресайзить один из них

    Требуется разработать 5 креативов на тему 'Кредит под залог недвижимости' в Canva. Необходимы 1-2 баннера для аудитории старше 45 лет. После этого сделать 25 ресайзов одного из баннеров для различных платформ. Важно сохранить возможность редактирования. Предоставим доступ к аккаунту Canva для работы.

    FigmaGoogle Ads
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вестка шаблона письма для рассылки

    Задача из PSD файла сверставть шаблон письма для одной из программ для рассылок (Мэйл чимп, Юнисендер или аналогичный сервис у которого есть визуальный редактор шаблона). Настраивать рассылки не нужно. Укажите срок и стоимость работы.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить имейл рассылку

    Задача подготовить под ключ имейл рассылку аналагичную рассылке конкурента см. скриншоты рассылки (3 картинки). - Подготовить текст письма; - Создать личный кабинет в сервисе для рассылки; - Выбрать один из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать аналог

    Задача сделать - Мультиязычный каталог экскурсий и гидов*. Наиболее похожий сайт experience.tripster.ru с оговоркой, что делаем ресурс не по всем городам, а только по МСК, но при этом сайт будет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг для радиоэлектроники и кабельных систем NKT.ru

    Под проект NKT ищу копирайтера для написания SEO текстов (по ТЗ с указанием объёма текста и количеством ключей). Ищу специалиста который разбирается в радио электронике. Большой плюс если ранее работали в этой ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • HTML верстка письма для рассылки

    Есть пример письма как оно должно выглядить. А так же есть HTML верстка старого письма.  https://yadi.sk/d/YbalAUJBLYQfgA При его редактировании верстка едет и отобаражется не правильно по ширине. Задача сверстать письмо правильно. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Проработка концепции главной страницы для kosmetika-proff.ru

    Задача для дизайнерама-маркетолога продумать концепцию и представить прототип для главной старницы. Только для 1 главной страницы. Остальные страницы пока не нужны! У нас ИМ профессиональной косметики. На первом этапе до отрисовки хотим получить много ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки к макету в Фигме

    Есть макет из 15 стараниц. Вариации страницы каталога и карточки товара ПК и мобильная версия. Макеты уже отрисованы но есть ошибки не дочёты, на одной старнице (все блоки есть), а на другой версии, вдруг ...

    Figma
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовка иконок для категорий - kosmetika-proff

    Делаем редизайн старниц для ИМ Косметики - http://r2.kosmetika-proff.dev.4rome.ru/country/ Для блока навигации по категориям нужны иконки - https://yadi.sk/i/z2-ji0dCGOoYzQ Структруру сайта можно посмотреть тут - https://kosmetika-proff.ru/ в горизонтальном меню в выпадающих списках перечислены все категории - https://yadi.sk/i/xeDdKhOGx1Mycg  ...

    Иконки и Пиксель-арт22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн макет для страницы категории для ИМ косметики.

    Редизайн - стр. бренд kosmetika-proff_ru версия для ПК Общие вводные: 1) Берём за основу наш сайт - kosmetika-proff.ru Сохраняем фирменный стиль, логотип, основные цвета (белый фон, текст черный, ссылки и заголовки ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Парсер цен для ИМ

    У нас есть сайт kosmetika-proff.ru на 33 000 SKU Есть список из 57 сайтов конкурентов.* По некоторым товарам есть РРЦ. * У каждого товара есть артикул (ID товара) - этот ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вариатор для покраски дисков

    Задача на разработку конструктора-вариатора для поркаски дисков на тачку Пример - https://thomifelgen.ru/disk_kreator/ У нас другой сайт, хотм для него дорботать функционал на ПХП. Интеересен функционал на фото загруженной тачки накладывать разные диски ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

razzylom
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
HTML верстка LP
HTMLNode.js
Отличный заказчик, рекомендую
Задание выполнено оперативно и хорошо. Задал уточняющий вопрос - вовлечён в процесс. Молодец. Работой доволен!
Ответный отзыв
loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
12 креативов в Канве
Отличный заказчик, рекомендую
Артём хорошо выполнил работу. Не ворчал на доработки которые попросил внести. Отличная коммуникабельность и исполнение. Баннеры получились сочные и оригинальные. Работой доволен.
Ответный отзыв
justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
HTML верстка письма для рассылки
HTML
Даниэл - отличный заказчик, действительно знающий , что ему нужно. Всегда на связи и в адеквате. Однозначно рекомендую
Задание было сложное. Выполнил. Были правки. Всё сделал. Результатом доволен. Ещё обращусь повторно. Рекомендую.
Ответный отзыв
khabibulin_ilnur
Ильнур 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн макет для страницы категории для ИМ косметики.
Отличный заказчик. Грамотно поставил задачу, предоставил подробное ТЗ, оперативная оплата и готовность в любое время ответить на необходимые вопросы. Рекомендую к работе!
Сделал оперативно и чётко. Работой доволен. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
woody19
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$46
10 баллов
5 лет назад
Оптимизировать скорость загрузки мобильной версии modern-okna.ru
WordPress
Адекватный заказчик, объяснил проблему, всегда был на связи. Рекомендую!
Задачу по ускорению мо,ильной версии сайта выполнил. Рекомендую.
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