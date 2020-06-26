Необходимо выполнить транскрибацию 20 роликов с YouTube. Задача включает скачивание субтитров, обрезку лишних фрагментов, проверку текста на ошибки и исправление. Результат нужно внести в таблицу. Указать стоимость работы и срок выполнения.
- Транскрибация1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку одностраничного лендинга для ПК и мобильных устройств. Работа включает верстку согласно предоставленному макету, функционал не требуется. Исполнитель должен указать срок выполнения и стоимость работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется натянуть HTML-верстку на шаблон WordPress, используя модель интернет-магазина для сайта об экскурсиях. Необходимо создать три типа страниц: каталог экскурсий, страница экскурсии и страница гида. В архиве находится HTML-верстка. Укажите срок выполнения и бюджет.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
Создание мультиязычного каталога экскурсий и гидов с использованием WordPress. Необходимо настроить функционал для администраторов и редакторов, включая создание пользователей и авторских экскурсий. Учитывать уже готовые сверстанные макеты. Ожидается оценка по срокам и стоимости исполнения. Вопросы можно оставлять в документе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на WordPress: реализация обновления цен через Google Docs или Excel (CSV) и изменение отображения вариативных товаров. Нужно отказаться от селектов и выводить все вариации в одной таблице. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения доработок.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 12 уникальных креативов в Канве для сайта юридических услуг по недвижимости. Каждая услуга должна быть представлена тремя баннерами, включающими название услуги, логотип, изображение сотрудника и элементы дизайна. Необходимо предоставить портфолио, стоимость и срок выполнения работы.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать 5 креативов на тему 'Кредит под залог недвижимости' в Canva. Необходимы 1-2 баннера для аудитории старше 45 лет. После этого сделать 25 ресайзов одного из баннеров для различных платформ. Важно сохранить возможность редактирования. Предоставим доступ к аккаунту Canva для работы.Баннеры6 заявокЗакрыт4 года назад
Задача из PSD файла сверставть шаблон письма для одной из программ для рассылок (Мэйл чимп, Юнисендер или аналогичный сервис у которого есть визуальный редактор шаблона). Настраивать рассылки не нужно. Укажите срок и стоимость работы.HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
Задача подготовить под ключ имейл рассылку аналагичную рассылке конкурента см. скриншоты рассылки (3 картинки). - Подготовить текст письма; - Создать личный кабинет в сервисе для рассылки; - Выбрать один из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача сделать - Мультиязычный каталог экскурсий и гидов*. Наиболее похожий сайт experience.tripster.ru с оговоркой, что делаем ресурс не по всем городам, а только по МСК, но при этом сайт будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Под проект NKT ищу копирайтера для написания SEO текстов (по ТЗ с указанием объёма текста и количеством ключей). Ищу специалиста который разбирается в радио электронике. Большой плюс если ранее работали в этой ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть пример письма как оно должно выглядить. А так же есть HTML верстка старого письма. https://yadi.sk/d/YbalAUJBLYQfgA При его редактировании верстка едет и отобаражется не правильно по ширине. Задача сверстать письмо правильно. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача для дизайнерама-маркетолога продумать концепцию и представить прототип для главной старницы. Только для 1 главной страницы. Остальные страницы пока не нужны! У нас ИМ профессиональной косметики. На первом этапе до отрисовки хотим получить много ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть макет из 15 стараниц. Вариации страницы каталога и карточки товара ПК и мобильная версия. Макеты уже отрисованы но есть ошибки не дочёты, на одной старнице (все блоки есть), а на другой версии, вдруг ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Делаем редизайн старниц для ИМ Косметики - http://r2.kosmetika-proff.dev.4rome.ru/country/ Для блока навигации по категориям нужны иконки - https://yadi.sk/i/z2-ji0dCGOoYzQ Структруру сайта можно посмотреть тут - https://kosmetika-proff.ru/ в горизонтальном меню в выпадающих списках перечислены все категории - https://yadi.sk/i/xeDdKhOGx1Mycg ...Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Редизайн - стр. бренд kosmetika-proff_ru версия для ПК Общие вводные: 1) Берём за основу наш сайт - kosmetika-proff.ru Сохраняем фирменный стиль, логотип, основные цвета (белый фон, текст черный, ссылки и заголовки ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен5 лет назад
У нас есть сайт kosmetika-proff.ru на 33 000 SKU Есть список из 57 сайтов конкурентов.* По некоторым товарам есть РРЦ. * У каждого товара есть артикул (ID товара) - этот ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача на разработку конструктора-вариатора для поркаски дисков на тачку Пример - https://thomifelgen.ru/disk_kreator/ У нас другой сайт, хотм для него дорботать функционал на ПХП. Интеересен функционал на фото загруженной тачки накладывать разные диски ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача сделать функионал - калькулятор для расчёта стоимости залога машины в автоломбарде. Сделать аналог как на zaklad.ru Функционал. 1. в форму вбиваешь 4 параметра: Марка Модель Год ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта - autolombard.ru Хочу заказать юзабилити аудит ПК и Мобильной версии. Обозначьте стоиомсть и сроки работы.Тестирование сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад