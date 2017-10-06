Настройка Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок288 просмотров

Нужен очень опытный специалист.

Просто задать таргетинг и ключевые слова или сайты мы сможем самостоятельно.

по 10 одинаковых обьявлений с разными параметрами цены и показов на каждый из 3х сайтов

всего 30 обьявлений  настроить на нашем уже работающем акаунте  

аудитория англоязычная 

healthmonitor.pro

healthmonitor.io 

sosnovkino.info

Google Ads
8 лет назад
maxdemid
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров