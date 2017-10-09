maxdemid

Максим Демидов maxdemid

 
39 летТаиланд/Пхукет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Код на QT, C++, интеграция с устройством(газоанализатор) через arduino

    Требуется хороший уровень C++(от 3 лет опыта), опыт разработки встраиваемых систем. необходимо внести исправления и доработки  в существующий код(С++,qt), также необходимы навыки написания скетчей для arduino и опыт написания технической документации. В ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта- платформы для оценки проектов в короткие сроки.

    Добрый день. Сроки сжатые, так что приступать нужно будет незамедлительно. Верстка в HTML готова.  Осталось собирать.   не уверен, но вам пригодятся такие навыки - back-end. cms. javascript. php тех-задание после знакомства с версткой дам! она в приложении

    PHPJavascriptHTML
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • BBcode сигнатуры для bitcointalk

    Необходимо создать сигнатуры на 4 ранга от ранга к рангу сигнатура становится "красивее" и с большим количеством ссылкок Сигнатуры представляет BBcode Она должна быть красивая и цветная на 3-4 рангах На 1-2 ч/б с минимальным количеством ссылок Пример сигнатур можно ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей на английском языке

    можно ссылаться на чужие статьи и даже копировать часть их текста. Остновная задача писать о перспективе применения устройства в том числе как оно будет применено при анализе *иных газов* (на сайте понятно станет healthmonitor.pro)

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка Google AdWords

    Нужен очень опытный специалист. Просто задать таргетинг и ключевые слова или сайты мы сможем самостоятельно. по 10 одинаковых обьявлений с разными параметрами цены и показов на каждый из 3х сайтов всего 30 обьявлений  настроить на нашем уже работающем ...

    Google Ads
    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прикладное по

    Необходимо автоматизировать действие в на стореннем сайте. Сайт выпоняет функцию перевода криптовалютных токкенов. Нам необходимо сделать 1 миллион транзакций в течении недели. каждая транзакция имеет уникального получателя который в списке exel   каждая транзакция преводит число заданое в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Прикладное по
Подробное ТЗ. Быстрая оплата. Регулярно на связи. Рекомендую!
Все сделал как договаривались
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