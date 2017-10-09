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Необходимо автоматизировать действие в на стореннем сайте. Сайт выпоняет функцию перевода криптовалютных токкенов. Нам необходимо сделать 1 миллион транзакций в течении недели. каждая транзакция имеет уникального получателя который в списке exel каждая транзакция преводит число заданое в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад