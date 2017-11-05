Изменить часть контента адаптивного макета. https://yadi.sk/d/Pchn9QYr3PMbJD
BBcode сигнатуры для bitcointalk
Необходимо создать сигнатуры на 4 ранга
от ранга к рангу сигнатура становится "красивее" и с большим количеством ссылкок
Сигнатуры представляет BBcode
Она должна быть красивая и цветная на 3-4 рангах
На 1-2 ч/б с минимальным количеством ссылок
Пример сигнатур можно увидеть, зайдя в любой топик на сайте https://bitcointalk.org/index.php?topic=2223656.0
вот пройдете по ходу форума и увидите что у многих, кто оставляет коментарий внизу прикреплена подпись
рекламная о каком-нибудь проекте.
Вот нам это и нужно
в прикрепленном фаиле конкретнное тех задание.
В прошлый раз нам такое делала наша дизайнер по образованию биолог (она информатику в университете на первом курсе изучила но этих знаний ей хватило для bbcode 1998 года )
Сейчас у нас нет на это времени, а делать это полдня, нудно и крапатливо.
Срок до завтра. или самим придеться делать.
Заявки фрилансеров
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