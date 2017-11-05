BBcode сигнатуры для bitcointalk

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо создать сигнатуры на 4 ранга

от ранга к рангу сигнатура становится "красивее" и с большим количеством ссылкок

Сигнатуры представляет BBcode

Она должна быть красивая и цветная на 3-4 рангах

На 1-2 ч/б с минимальным количеством ссылок

Пример сигнатур можно увидеть, зайдя в любой топик на сайте https://bitcointalk.org/index.php?topic=2223656.0

вот пройдете по ходу форума и увидите что у многих, кто оставляет коментарий внизу прикреплена подпись

рекламная о каком-нибудь проекте.

Вот нам это и нужно

в прикрепленном фаиле конкретнное тех задание.

В прошлый раз нам такое делала наша дизайнер по образованию биолог (она информатику в университете на первом курсе изучила но этих знаний ей хватило для bbcode 1998 года )   

Сейчас у нас нет на это времени, а делать это полдня, нудно и крапатливо.

Срок до завтра.  или самим придеться делать. 

8 лет назад
maxdemid
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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