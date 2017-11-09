Требуется создать дизайн сайт портфолио.

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  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки262 просмотра

Добрый день, требуется сделать дизайн сайта. Тематика - сайт портфолио веб разработчика. Без предоплаты, возможно поэтапная. Детали опишу исполнителю

8 лет назад
danil_sidorenko
Сидоренко 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

viktoriamirohina
Виктория 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$120
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за интересный проект, с удовольствием буду сотрудничать и дальше! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

viktoriamirohina
Виктория 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад

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