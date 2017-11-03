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Дизайн 3 внутренних страниц
требуется сделать дизайн 3 внутренних типовых страниц на основе главной. Исходники в PSD есть.
1.Текстовая страница
2.Страница контактов
3 Старница для Виртуального тура
Сделать нужно сегодня
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