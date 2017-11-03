LP для сервиса

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки445 просмотров

Нужен лендинг на 1 экран для сервиса:

Цель нарисовать красиво, просто изобразить боль и решение.

Пример того что нравится

https://yandex.ru/promo/money/origin

https://yandex.ru/promo/money/wallet

8 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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