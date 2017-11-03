Дизайн справочника

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Закрыт32 заявки320 просмотров

Здравствуйте,

Нужен дизайн сайта справочника. Подробности в приложенном архиве (см. требования к дизайнеру)

С вас сроки, цена, условия сотрудничества, вопросы.

И убедительная просьба в личку не писать ибо спамить не культурно. Просто оставьте заявку, в ней то же можно писать сообщение, которое я прочту.

7 лет назад
orchanin
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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