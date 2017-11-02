Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. Стоимость 3 тыс. руб. Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...
Дизайн страницы на Facebook
Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить страницу тематики развлекательный журнал. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка с названием проекта + лого. (пример удачного брендинга http://prntscr.com/gsnx28)Жду ваших предложений по стоимости и портфолио готовых работ. Спасибо!
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