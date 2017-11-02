Дизайн страницы на Facebook

Добрый день Есть доп. работка по сайту http://z11.vvww.info Вот Такие замечания были для верстальщика https://yadi.sk/d/4qwYw_YJ3P4HR9 Вот для этого нужен дизайн http://my.jetscreenshot.com/10660/20171030-j8jd-218kb.jpg И это https://yadi.sk/i/ji_g7P0n3P3wcB Все по ...