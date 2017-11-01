Редизайн проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок254 просмотра

Добрый день,

Появилась необходимость сделать редизайн проекта altvpn.com

Более детально готов обсудить все в телеграмме или Skype 

Так же нужен иллюстратор или дизайнер и иллюстратор в одном человеке

8 лет назад
altvpn
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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