ТЗ в прикреплённом документе.
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн сайта. Главная, калькулятор и несколько внутренних. Подробности все обсудили.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $45
Требуется изготовить дизайн лендинга по услугам по шаблону из мокапа. Все нюансы обсуждаются после выбора кандидатов. Поэтому жду ваши портфолио. Стоимость 2750 руб. Срок до 5 дней (не горит)Завершен7 лет назад
Необходимо изменить исходное изображение в соответствии с шаблоном. Серый фон должен быть верхним краем нового изображения(красная шапка не нужна), так же необходимо извлечь логотип со стрелкой(входящая/исходящая транзакция) в хорошем качестве.Завершен8 лет назад
- $15
Во вложении логотип и небольшая схема главной страницы. Цвета и стиль под логотип. Сайт - одностраничник по поиску работы. После шапки будет две кнопки, при нажатии на кнопку "хочу ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Заказчику требуется по этому ТЗ https://docs.google.com/document/d/10jhmSG_1HKJ17_mGRvwR39DyrrxTlqtQDkY7LYtgD_o/edit?usp=sharing нарисовать дизайн по мотивам картинки в приложении. В ответе цена, сроки?Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
- $950
Подробности в ТЗ.Завершен7 лет назад
Доброго времени суток! Нам нужен для сайта небольшой редизайн. ТЗ в блокноте. Возможно у вас еще будут предложения по сайту, что можно еще улучшить. Задачи изменить весь дизайн – нету. Нужно просто частично ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта. Редизайн сайта такси. https://taxi-zurich.com/#firstSection Превествую креатив от дизайнера.Завершен7 лет назад
- $43
Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн лэндинга по прототипу из пяти экранов Тематика: услуги лидогенерации. Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих предыдущих работ, при отклике на проект. Приоритетны те, кто работал с ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта. Десктопная версия уже нарисована, сверстана. PSD для десктопной версии имеется. Все элементы должны быть такими же, как и на десктопной версии. Нужно сделать чтобы ...Завершен7 лет назад