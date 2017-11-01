Дизайн сайта

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Завершен2 заявки146 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта. Главная, калькулятор и несколько внутренних. Подробности все обсудили.

8 лет назад
guest_15095283501843
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$500
5 дней
С фрилансером работали первый раз. С Алексеем, сработались на отлично! Все выполнил как и хотели) Очень понравился подход, предлагал неоднократно разнообразные варианты, на те которые просили подправить или изменить мы. Советовал как лучше сделать, чтобы потом наши решения в дизайне смогли сверстать. И очень переживал когда мы не соглашались, разъясняя почему так лучше не делать. Не смотря на наши замечания поправь так, измени на вот так, делал все с душой и терпением. Чувствуется любовь к своему делу. Если думаете кого выбрать, не ошибетесь если начнете работать с Алексеем. Советую всем и сам еще буду обращаться не однократно. Как говорится, время дорого и зачем его тратить на поиск других, если и так все устраивает.
Алексей — замечательный, вежливый, порядочный заказчик. Всегда на связи, предоставил хорошее ТЗ. С удовольствием еще посотрудничаю с ним. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад