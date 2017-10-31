Отредактировать изображение в соответствии с шаблоном

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки153 просмотра

Необходимо изменить исходное изображение в соответствии с шаблоном. Серый фон должен быть верхним краем нового изображения(красная шапка не нужна), так же необходимо извлечь логотип со стрелкой(входящая/исходящая транзакция) в хорошем качестве.

8 лет назад
guest_15094743738741
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Исходное изображение на 100% выполнено по ТЗ. Мастер своего дела. Скорость, качество и коммуникабельность 10 из 10. Так держать!
Понятное ТЗ, быстрые фитбэки и своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую и сам надеюсь еще не раз вместе поработать!

Заявки фрилансеров

nicky777
29 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад