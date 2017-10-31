Разработка дизайна сайта на медицинскую тему

$540
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки178 просмотров

Описание: нужны главная и четыре внутренние. Плюс адаптив ко всем страницам. Подробно все обсудили по скайпу.

8 лет назад
deltafix
Сергей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$540
7 дней
Не первый проект разработанный Алексеем и как прежде, он на деле подтверждает свой высокий рейтинг. Уверен, что мои конкуренты задушатся от зависти, сайт - конфета! Хоть это и стоило нам не мало трудов ;) Коммуникация, профессионализм, общение - 5/5/5. Хотите ТОП САЙТ? Тогда вам к топ дизайнеру - Алексею Бычкову.
Приятно работать с порядочными заказчиками. Сергей всегда на связи, приятен в общении, быстро все оплатил. С удовольствием еще посотрудничаю с ним!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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