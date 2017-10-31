Надо нарисовать главную и внутреннюю страницу, структура приложенна Также дали Примеры: http://www.avbs.eu/ http://zenith.ee/ru/ Но нужно сделать лучше, чем примеры
Разработка дизайна сайта на медицинскую тему
Описание: нужны главная и четыре внутренние. Плюс адаптив ко всем страницам. Подробно все обсудили по скайпу.
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