Нужен функциональный, креативный дизайн для лендинга агентства видеорекламы. Десктоп и мобайл. По ссылке находится прототип с текстами: https://goo.gl/dmQ75u Готовы обсуждать видение дизайнера на тему очередности блоков, расположения объектов и других визуальных составляющих ...
ДИЗАЙН LP PSD по готовому прототипу
Здравствуйте,
нужно сделать макет дизайна LP в PSD по полностью готовому прототипу.
Сайт на юридическую тематику.
Пишите Вашу цену и условия.
Бюджет 1500 - 2000 руб.
Срок 1 -2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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