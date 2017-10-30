Дизайн лендинга агентства видеорекламы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка424 просмотра

Нужен функциональный, креативный дизайн для лендинга агентства видеорекламы. Десктоп и мобайл. 

По ссылке находится прототип с текстами: https://goo.gl/dmQ75u

Готовы обсуждать видение дизайнера на тему очередности блоков, расположения объектов и других визуальных составляющих прототипа, кроме текстов. 

7 лет назад
DMatanga
Дана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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