Есть сайт, образовательный. Сейчас стоит шаблон gk_Publisher. Расположение модулей устраивает. Нужно для данного шаблона придумать дизайн. На сайте можно размещать задачи по математике, алгебре и геометрии. Нужно придумать красивый подходящий дизайн под имеющиеся модули на сайте ...
Дизайн блоков сайта
сайт http://ampresent.ru/ , нужно добавить/поменять блоки , тз https://yadi.sk/d/t9-727S93PC359 . Результат работы- материалы для верстальщика.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, %username%! Я нуждаюсь в твоей помощи :) Необходимо разработать дизайн email рассылок: сочный, стильный, суперрровый. Ниша: туризм. Лого, фир. стиль и цвет, больше информации... выбранному ...Завершен7 лет назад
Нарисовать дизайн для личного кабинета для транспортной компании. Дизайн уже есть, он прилагается в прикрепленных файлах. Отдельно вышлю psd если будет нужно. Базовый дизайн есть, необходимо создать личный кабинет. Отметил красным где ...Завершен7 лет назад
Создание дизайна главной страницы по ТЗ.Завершен7 лет назад
Есть клиент, который хочет соединить два примера сайта в один и интересуется ценой разработки такого сайта. Сейчас нас интересует только дизайн составляющая. Пример первого сайта: http://verba-hotel.ru/ru/ Все блоки на страницах, главная страница, разделы (http://www.screencapture.ru/file/c014b4Ae) будут ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется главная страница интернет-магазина в psd. Она включает в себя не только хедер, футер и места для баннеров, но также и блок с каталогом. То есть стилистика почти всего сайта определена и меня заданный стиль ...Завершен7 лет назад
Разработать дизайн сайта-визитки для стоматологаДизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет, Вебланс! Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование. Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure. Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ ,тематика кейтеринг. ТЗ большое ,в двух словах необходимо взять элементы ( для примера , исходников нет) с сайта, часть с маркетинг кита ( для примера , исходников ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Макеты, которые необходимо отрисовать:Главная страница;Страница категорий;Страница услуги (детальная внутренняя страница);Страница статьи/новости;Страница 404-й ошибки;Страница контактов;Страница портфолио;Страница «О нас»;Формы обратной связиСтраница "Цены" (таблица).+ Фавикон.Логотип нужно отрисовать Вам. Будет достаточно красиво написать название домена.Подробную структуру сайта смотрите в ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад