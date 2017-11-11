Дизайн личного кабинета для транспортной компании

Нарисовать дизайн для личного кабинета для транспортной компании. Дизайн уже есть, он прилагается в прикрепленных файлах. Отдельно вышлю psd если будет нужно. Базовый дизайн есть, необходимо создать личный кабинет.

Отметил красным где будут располагаться данные по личному кабинету.

Краткое ТЗ:

- необходимо создать различные поля, ориентируясь на личный кабинет Деловых линий (dellin. ru)

- создать все формы входа, регистрации в лк, их можно сделать на главной поверх всех окон с затемнением фона, в остальных страницах либо так же, либо рассмотрим ваши предложения.

- в лк должны быть разграничения как для юридических лиц так и физических лиц

- необходимо учитывать в лк реквизиты России, Казахстана, Киргизии

- в лк должны быть все связанные с грузоперевозками документы клиента, чтобы он их мог скачать в любое время

- в остальном практически копия лк деловых линий, но с учетом уже созданного дизайна (ничего лишнего просто поля, текст, маленькие дополнительные иконки, необходимый минимум только нужной информации, чтобы клиент не путался в нагромождениях разных).

По большей части вам нужно будет пошевелить серым веществом, так как пошагового описания создания дизайна лк нет. Иначе этой заявки не было бы вовсе. Поэтому работать придется до результата, а не так что я сделал, тз не было, принимайте как хотите. Учитывайте это пожалуйста. Доработки в дальнейшем будем оплачивать дополнительно. Пока что нужно создать изначальную версию, но желательно максимально полную, лучше будем потом вырезать ненужное.

все это необходимо в psd с хорошей структуризацией по папкам в файле. Чтобы потом не заплутать верстальщикам.

Оплата на рублевый вебмани или на карту Сбербанк + хороший отзыв.

Сначала делаете небольшую часть - я принимаю, оплачиваю часть, чтобы мы вместе убедились в нашей взаимной заинтересованности в проекте, затем все остальное уже до конца делаем и я оплачиваю.

Ждем ваших заявок с примерными ценами и сроками. Уложится желательно в несколько дней (до 1 недели) не более. Это вполне адекватные сроки, так как по сути там выглядит только все сложно, на деле работы не много, если разобраться.