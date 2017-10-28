Здравствуй, %username%! Я нуждаюсь в твоей помощи :) Необходимо разработать дизайн email рассылок: сочный, стильный, суперрровый. Ниша: туризм. Лого, фир. стиль и цвет, больше информации... выбранному ...
Придумать подходящий дизайн для сайта на Joomla
Есть сайт, образовательный. Сейчас стоит шаблон gk_Publisher. Расположение модулей устраивает. Нужно для данного шаблона придумать дизайн. На сайте можно размещать задачи по математике, алгебре и геометрии. Нужно придумать красивый подходящий дизайн под имеющиеся модули на сайте и меню.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется главная страница интернет-магазина в psd. Она включает в себя не только хедер, футер и места для баннеров, но также и блок с каталогом. То есть стилистика почти всего сайта определена и меня заданный стиль ...Завершен7 лет назад
Разработать дизайн сайта-визитки для стоматологаДизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет, Вебланс! Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование. Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure. Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ ,тематика кейтеринг. ТЗ большое ,в двух словах необходимо взять элементы ( для примера , исходников нет) с сайта, часть с маркетинг кита ( для примера , исходников ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Макеты, которые необходимо отрисовать:Главная страница;Страница категорий;Страница услуги (детальная внутренняя страница);Страница статьи/новости;Страница 404-й ошибки;Страница контактов;Страница портфолио;Страница «О нас»;Формы обратной связиСтраница "Цены" (таблица).+ Фавикон.Логотип нужно отрисовать Вам. Будет достаточно красиво написать название домена.Подробную структуру сайта смотрите в ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн игрового хостинга со всеми внутренними страничками https://aeroservers.ru вот собственно нужно сделать глобальный редизайн всего сайта Приветствуется FLATДизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, Максим! Необходимо создать/нарисовать классный дизайн для внутренних вкладок для действующего сайта. Текст предоставим. Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость за проект (примерно 20 вкладок). ...Завершен7 лет назад
Необходим дизайн лендинга по туризму 3-5 экранов. Адаптивный (desktop, планшет, мобильник).Завершен7 лет назад
- $46
Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2700 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио! ...Завершен8 лет назад