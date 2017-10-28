Придумать подходящий дизайн для сайта на Joomla

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок423 просмотра

Есть сайт, образовательный. Сейчас стоит шаблон gk_Publisher. Расположение модулей устраивает. Нужно для данного шаблона придумать дизайн. На сайте можно размещать задачи по математике, алгебре и геометрии. Нужно придумать красивый подходящий дизайн под имеющиеся модули на сайте и меню.

Joomla
7 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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