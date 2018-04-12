Здравствуй, %username%! Я нуждаюсь в твоей помощи :) Необходимо разработать дизайн email рассылок: сочный, стильный, суперрровый. Ниша: туризм. Лого, фир. стиль и цвет, больше информации... выбранному ...
Дорисовка интернет-магазина в заданном стиле
Имеется главная страница интернет-магазина в psd. Она включает в себя не только хедер, футер и места для баннеров, но также и блок с каталогом. То есть стилистика почти всего сайта определена и меня заданный стиль устраивает. Нужно дорисовать остальные страницы. В том числе и мобильные адаптивные версии. А также баннеры для главной.Очень важно проанализировать текущий стиль, чтобы новые страницы не противоречили главной. Макет аккуратный, все иконки svg.Очень важны сроки. Нужно сделать максимально быстро. Рисовать нужно по техническому заданию:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3lo3Jws46ZaeXRLM1h1Ujkxd1EПримерный список страниц и окошек:1) главная страница
дополнительно должна включать в себя (отдельные слои):
0)то или иное состояние элемента (активность, наведение и т.д.) если требуется
а) меню в развернутом виде
б) элементы функционального меню в развернутом виде (строка поиска, меню личного кабинета, мини-корзина)
в) всплывающее окно формы "заказать звонок"
г) сообщение об успешной отправке формы
д) сообщение об ошибке отправки
е) всплывающее окно формы "задать вопрос"
2) страница раздела каталога (которая с товарами)
дополнительно должна включать в себя (отдельные слои):
а) товар при наведении
б) окно "быстрый просмотр товара"
в) кнопка "наверх" (хотя, по-моему логичнее ее поместить в макет главной страницы, так как это в принципе общий элемент дизайна)
3) карточка товара
дополнительно должна включать в себя (отдельные слои):
а) всплывающее окно с таблицей соответствия размеров (если таблица будет не картинкой на сайте, а именно таблицей)
4) страница бренды (там где перечень брендов и описания к ним)
5) корзина
6) личный кабинет
7) последний заказ
8) оформление заказа
9) подтверждение заказа
10) страницы авторизации, регистрации, восстановления пароля (можно например регистрацию как образец того, как должны выглядеть поля, остальное стилизуем на основе этой)
11) страницы редактирования адреса и других личных данных (можно какую-то одну, остальные стилизуем. Или же взять оформление элементов из тех же форм регистрации.)
12) 404 страница
13) доставка и оплата
14) вопросы и ответы(!!!) Обязательно указываем цену за весь проект и сроки.Главная страница (есть psd) - логотип и баннеры временные:https://symu.co/qnbhng.slТакже имеется без psd (стиль устраивает):
- выпадающее меню Избранное
- выпадающее меню авторизации
- выпадающее меню Корзина
Еще есть наброски каталога (не устраивает)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработать дизайн сайта-визитки для стоматологаДизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет, Вебланс! Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование. Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure. Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ ,тематика кейтеринг. ТЗ большое ,в двух словах необходимо взять элементы ( для примера , исходников нет) с сайта, часть с маркетинг кита ( для примера , исходников ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Макеты, которые необходимо отрисовать:Главная страница;Страница категорий;Страница услуги (детальная внутренняя страница);Страница статьи/новости;Страница 404-й ошибки;Страница контактов;Страница портфолио;Страница «О нас»;Формы обратной связиСтраница "Цены" (таблица).+ Фавикон.Логотип нужно отрисовать Вам. Будет достаточно красиво написать название домена.Подробную структуру сайта смотрите в ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн игрового хостинга со всеми внутренними страничками https://aeroservers.ru вот собственно нужно сделать глобальный редизайн всего сайта Приветствуется FLATДизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, Максим! Необходимо создать/нарисовать классный дизайн для внутренних вкладок для действующего сайта. Текст предоставим. Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость за проект (примерно 20 вкладок). ...Завершен7 лет назад
Необходим дизайн лендинга по туризму 3-5 экранов. Адаптивный (desktop, планшет, мобильник).Завершен7 лет назад
- $46
Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2700 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио! ...Завершен8 лет назад
Нужно разработать лэндинг, тематика Шкафы на заказ. Преимущественно из массива в класическом стиле. Мебель дорогая, т.ч. необхоимо, чтобы страница действительно вызывала доверие и желание заказать. Продумать блоки с условиями, преимуществами, галереей работ, отзывами ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт7 лет назад