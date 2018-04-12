Дорисовка интернет-магазина в заданном стиле

Имеется главная страница интернет-магазина в psd. Она включает в себя не только хедер, футер и места для баннеров, но также и блок с каталогом. То есть стилистика почти всего сайта определена и меня заданный стиль устраивает. Нужно дорисовать остальные страницы. В том числе и мобильные адаптивные версии. А также баннеры для главной.Очень важно проанализировать текущий стиль, чтобы новые страницы не противоречили главной. Макет аккуратный, все иконки svg.Очень важны сроки. Нужно сделать максимально быстро. Рисовать нужно по техническому заданию:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3lo3Jws46ZaeXRLM1h1Ujkxd1EПримерный список страниц и окошек:1) главная страница

дополнительно должна включать в себя (отдельные слои):

0)то или иное состояние элемента (активность, наведение и т.д.) если требуется

а) меню в развернутом виде

б) элементы функционального меню в развернутом виде (строка поиска, меню личного кабинета, мини-корзина)

в) всплывающее окно формы "заказать звонок"

г) сообщение об успешной отправке формы

д) сообщение об ошибке отправки

е) всплывающее окно формы "задать вопрос"

2) страница раздела каталога (которая с товарами)

дополнительно должна включать в себя (отдельные слои):

а) товар при наведении

б) окно "быстрый просмотр товара"

в) кнопка "наверх" (хотя, по-моему логичнее ее поместить в макет главной страницы, так как это в принципе общий элемент дизайна)

3) карточка товара

дополнительно должна включать в себя (отдельные слои):

а) всплывающее окно с таблицей соответствия размеров (если таблица будет не картинкой на сайте, а именно таблицей)

4) страница бренды (там где перечень брендов и описания к ним)

5) корзина

6) личный кабинет

7) последний заказ

8) оформление заказа

9) подтверждение заказа

10) страницы авторизации, регистрации, восстановления пароля (можно например регистрацию как образец того, как должны выглядеть поля, остальное стилизуем на основе этой)

11) страницы редактирования адреса и других личных данных (можно какую-то одну, остальные стилизуем. Или же взять оформление элементов из тех же форм регистрации.)

12) 404 страница

13) доставка и оплата

14) вопросы и ответы(!!!) Обязательно указываем цену за весь проект и сроки.Главная страница (есть psd) - логотип и баннеры временные:https://symu.co/qnbhng.slТакже имеется без psd (стиль устраивает):

- выпадающее меню Избранное

https://symu.co/fgkbpy.sl

- выпадающее меню авторизации

https://symu.co/tvvrjw.sl

- выпадающее меню Корзина

https://symu.co/qkjakc.sl

Еще есть наброски каталога (не устраивает)

https://symu.co/azqyhh.sl