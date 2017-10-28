Нарисовать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок333 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ ,тематика кейтеринг.

   ТЗ большое ,в двух словах необходимо взять элементы  ( для примера , исходников нет) с сайта, часть с маркетинг кита ( для примера , исходников нет) , обработать фотографии компании , собрать все вместе и создать дизайр сайта в фотошопе

8 лет назад
4950709
54 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать сайт компании по ремонту квартир

    Макеты, которые необходимо отрисовать:Главная страница;Страница категорий;Страница услуги (детальная внутренняя страница);Страница статьи/новости;Страница 404-й ошибки;Страница контактов;Страница портфолио;Страница «О нас»;Формы обратной связиСтраница "Цены" (таблица).+ Фавикон.Логотип нужно отрисовать Вам. Будет достаточно красиво написать название домена.Подробную структуру сайта смотрите в ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн игрового хостинга

    Нужно сделать дизайн игрового хостинга со всеми внутренними страничками https://aeroservers.ru вот собственно нужно сделать глобальный редизайн всего сайта Приветствуется FLAT

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн для внут. вкладок сайта

    Доброго времени суток, Максим! Необходимо создать/нарисовать классный дизайн для внутренних вкладок для действующего сайта. Текст предоставим. Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость за проект (примерно 20 вкладок). ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).

    $46

    Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2700 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио!  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Landing page - шкафы на заказ

    Нужно разработать лэндинг, тематика Шкафы на заказ. Преимущественно из массива в класическом стиле. Мебель дорогая, т.ч. необхоимо, чтобы страница действительно вызывала доверие и желание заказать. Продумать блоки с условиями, преимуществами, галереей работ, отзывами ...

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить личный кабинет (API)

    Сайт на базе WP. Сейчас личный кабинет выглядит неприглядно. Нужно, чтобы были в личном кабинете: аватар (который получается с помощью API), Логин расположить покрасивее + пару небольших деталей, таких как убрать предыдущие настройки в личном ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить по-новому футер + перекрасить и пересохранить логотип сайта

    $8

    Необходимо оформить для сайта по-новому футер. После утверждения на выходе должен быть макет в PSD. И вторая задача - имеется логотип в Corel, его нужно перекрасить и пересохранить в png.  Все подробности по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад