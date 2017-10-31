Ребрендинг сайта о яхтенных путешествиях (яхтингу). Задача. 1 этап: - Разработка посадочной страницы (лендинга) о мероприятии ( на примере Тайланда). http://images.vfl.ru/ii/1509022816/c0bce5b4/19155315.jpg Задача страницы - представить мероприятие таким образом, ...
Создание дизайна для email письма
Нужен дизайн письма в схожем стиле с дизайном сайта
Дизайн сайта прекрепил во вложении.
Срок 2 дня
Пример письма скину после выбора заказчика
Выбранный исполнитель
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