Создание дизайна для email письма

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок252 просмотра

Нужен дизайн письма в схожем стиле с дизайном сайта

Дизайн сайта прекрепил во вложении.

Срок 2 дня 

Пример письма скину после выбора заказчика 

8 лет назад
Daninga
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sstrashilka
Алена 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$35
2 дня
Алена со всем справилась и работой остался доволен) Рекомендую
Отлично поработали, спасибо за заказ. Мои рекомендации коллегам.)

Заявки фрилансеров

Sstrashilka
Алена 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад

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