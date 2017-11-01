Дизайн сайта (Ремонт бытовой техники)

Здравствуйте. Нужно нарисовать дизайн для сайта, оказывающего услуги по ремонту бытовой техники.

В прикрепленном файле нарисовал примерный макетик того, что должно быть на странице.

Нужно нарисовать 1 десктопную версию, а также 1 мобильную на основе этой десктопной шириной в 320px.

Более детально обсудим в личной переписке, непосредственно с выбранным исполнителем.