Переделать сайт на базе готового WP шаблона

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок243 просмотра

Нужен  опытный дизайнер для создания сайта на базе готового шаблона с плагином Visual Composer +  Ultimate Addons for Visual Composer .  То есть заменить картинки и поменять некоторые блоки но сделать это эстетично .

WordPress
8 лет назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад

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