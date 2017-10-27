Необходимо нарисовать дизайн лендинга.Тематика: Корпусная мебель на заказСрок - до 30 октября 2017, 9:00 по Мск.Стоимость -2500 руб.Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект, а ...
Редизайн 3 внутренних веб-страниц
Нужно сделать редизайн трех страниц сайта. Страницы простые (вкладка, текст, таблица, чекбоксы). Графики нет.
Особенность работы в том, что нужно сохранить текущие шрифты, ссылки кнопки.
Т.е. дизайн не "с нуля". Есть ТЗ.
Пишите пожалуйста
- предварительную стоимость
- предварительный срок
- ваш скайп для оперативной связи
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