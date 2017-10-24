Дизайн главной страницы по готовому эскизу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок132 просмотра

Нужна творческая реализация достаточно детального техзадания.  

Главное - что б красиво, свежо и побуждало к действию.

Детали "допилим" совместно.

Будут вопросы - пишите.

ВНИМАНИЕ!

1. Заявки буду рассматривать 3-4 дня с момента активации заказа

2. Конечный заказчик - я!

8 лет назад
business_ok
Валентин 
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров