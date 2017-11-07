Нарисовать дизайн для сайта

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Завершен2 заявки210 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн для сайта

8 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$1250
14 дней
Спасибо Алексею за проделанную работу, проект выполнен профессионально, учтены все пожелания. Рекомендую.
Понравилось работать с Амиром. Отличный порядочный заказчик. Понятная задача, интересный проект, на связи, быстрая оплата! Все рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад