добрый день. Необходимо доработать дизайн беттинг портала. В основном изменения нужны косметические - изменить фон, цвета, лого Текущий дизайн PSD
Нарисовать дизайн для сайта
Необходимо нарисовать дизайн для сайта
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