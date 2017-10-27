Разработать дизайн 2 внутренних страниц сайта

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  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки166 просмотров

Алексей, здравствуйте!

Наконец-то созрел(финансово) на доработку сайта.. 

Если в двух словах напомнить: вы делали дизайн сайта для частного кондитера "Фея вкусов", но несколько разделов остались без должного внимания..

Необходимо разработать дизайн двух страницы с адаптивной версией:

1. Доставка и оплата

2. Начинки

Заранее благодарен, Павел!!

8 лет назад
morr85
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$160
3 дня
Отличный исполнитель. В качестве работы Алексея уверен настолько, что делаю 100% предоплату. Рекомендую!
Хороший заказчик с интересным проектом. Рекомендую к сотрудничеству! Все понравилось. Спасибо за проект :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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