Разработать дизайн 2 внутренних страниц сайта

Алексей, здравствуйте!

Наконец-то созрел(финансово) на доработку сайта..

Если в двух словах напомнить: вы делали дизайн сайта для частного кондитера "Фея вкусов", но несколько разделов остались без должного внимания..

Необходимо разработать дизайн двух страницы с адаптивной версией:

1. Доставка и оплата

2. Начинки

Заранее благодарен, Павел!!