Нужен дизайн сайта для WP + мобильные версии, 3 страницы

Приветствуем всех!

Требуется разработка дизайн-макетов информационного сайта на CMS WordPress. Тематика - косметология/медицина. Необходим дизайн 3-х страниц: главная, страница статьи, страница рубрики статей.

В качестве результата необходимо предоставить: PSD макеты всех страниц под разрешение экрана монитора компьютера (1024 px), и их мобильные версии - для планшета (760 px) и смартфона(480 px) со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG.

БЮДЖЕТ: 100 USD (обсуждается). Оплата ТОЛЬКО по средствам Webmoney!

Этапы сотрудничества: