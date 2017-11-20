Нужен дизайн сайта для WP + мобильные версии, 3 страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок218 просмотров

Приветствуем всех!

Требуется разработка дизайн-макетов информационного сайта на CMS WordPress. Тематика - косметология/медицина. Необходим дизайн 3-х страниц: главная, страница статьи, страница рубрики статей.

В качестве результата необходимо предоставить: PSD макеты всех страниц под разрешение экрана монитора компьютера (1024 px), и их мобильные версии - для планшета (760 px) и смартфона(480 px) со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG.

БЮДЖЕТ: 100 USD (обсуждается). Оплата ТОЛЬКО по средствам Webmoney!

Этапы сотрудничества:

  • В ответ на проект вы оставляете заявку, и указываете стоимость, за которую вы готовы выполнить работу.
  • Далее, после прочтения ТЗ (ТЗ прикреплено к проекту), если готовы к сотрудничеству, вы подтверждаете вашу заявку. Мы выбираем исполнителя и передаем ему проект в работу.
  • Перед началом работ выплачивается аванс в размере 50% (по договоренности).
  • После получения всех макетов выплачивается оставшаяся часть суммы.
ВАЖНО! Выбор будет сделан из исполнителей с рейтингом, достаточным количеством положительных отзывов и наличием проектов в портфолио.
WordPress
8 лет назад
seoactive
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Качество макетов на высшем уровне, профессионально, стильно и со вкусом. Хоть сроки сильно растянулись, но человек вполне ответственно подходит к поставленным задачам.
Рекомендую, как очень положительного, лояльного и адекватного заказчика. Человек заслуживает уважения.

Заявки фрилансеров

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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