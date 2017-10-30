Разработка дизайн макетов

http://msp.midural.ru/ - это основной сайт из которого строятся остальные.

Дизайн-макеты сайтов делятся на 4 категории:

1. Детские учреждения

2. Стационарные учреждения

3. Комплексный центр социального обслуживания населения;

4. Индивидуальный.

Т.е. берем текущий дизайн и с тем же расположением блоков и всего остального продумываем другие цвета и стили, согласно категориям

Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными,обеспечивая тем самым корректное отображение сайтов на различных устройствах,

подключенных к интернету и динамически подстраивающийся под заданные размеры

окна браузера.

Поддерживаемые разрешения по ширине экрана должны быть:

1024 пикселей;

768 пикселей;

480 пикселей.