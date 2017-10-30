Разработка дизайн макетов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок231 просмотр

http://msp.midural.ru/ - это основной сайт из которого строятся остальные.

Дизайн-макеты сайтов делятся на 4 категории:

1.               Детские учреждения 

2.               Стационарные учреждения 

3.               Комплексный центр социального обслуживания населения;

4.               Индивидуальный.

Т.е. берем текущий дизайн и с тем же расположением блоков и всего остального продумываем другие цвета и стили, согласно категориям

Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными,обеспечивая тем самым корректное отображение сайтов на различных устройствах,

подключенных к интернету и динамически подстраивающийся под заданные размеры

окна браузера.

Поддерживаемые разрешения по ширине экрана должны быть:

1024 пикселей;

768 пикселей;

480 пикселей.

8 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
1 день
Отлично поработали с Михаилом. Все сделал быстро и качественно!
Отлично сработали) Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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