Требуется дизайн 1 страницы. Есть мокап , сделан в Adobe Muse. Картинки можно взять с мокапа или с примеров. Примеры дизайна есть. Срок 3-4 дня на ...
Дизайн landing page
Здравствуйте!
Мне нужен дизайн лендинг пейджа, который содержит текстовый чат. Лендинг не большой - около 2-3-х экранов в высоту. Я подготовил схему расположения всех блоков на странице, а также составил документ с пожеланиями к дизайну и описанием всех элементов страницы. Кроме этого, есть ряд технических требований по выполнению макета, которые тоже подробно описаны. Многие детали дизайна нужно будет определять с учетом Вашего опыта.
Каких-то особых элементов, кроме чата, на странице нету - все стандарт. Чат должен быть прорисован с нуля. Макет нужен для двух разрешений: ноутбук и телефон. Макет для телефона не предполагает каких-либо отличий, кроме переразмещения блоков. Сроки не горят.
Документы отправлю на email всем заинтересованным.
В заявке, пожалуйста, дайте следующую информацию:
1. Email
2. Есть ли опыт создания дизайна чатов?
3. Примеры Ваших дизайнов, которые продают какие-либо услуги обучения/консультаций, если таковы есть.
4. Предварительные цена и сроки. Более точно их сможем обсудить после того, как ознакомитесь с ТЗ.
Выбранный исполнитель
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