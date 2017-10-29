Дизайн landing page

Здравствуйте!

Мне нужен дизайн лендинг пейджа, который содержит текстовый чат. Лендинг не большой - около 2-3-х экранов в высоту. Я подготовил схему расположения всех блоков на странице, а также составил документ с пожеланиями к дизайну и описанием всех элементов страницы. Кроме этого, есть ряд технических требований по выполнению макета, которые тоже подробно описаны. Многие детали дизайна нужно будет определять с учетом Вашего опыта.

Каких-то особых элементов, кроме чата, на странице нету - все стандарт. Чат должен быть прорисован с нуля. Макет нужен для двух разрешений: ноутбук и телефон. Макет для телефона не предполагает каких-либо отличий, кроме переразмещения блоков. Сроки не горят.

Документы отправлю на email всем заинтересованным.

В заявке, пожалуйста, дайте следующую информацию:

1. Email

2. Есть ли опыт создания дизайна чатов?

3. Примеры Ваших дизайнов, которые продают какие-либо услуги обучения/консультаций, если таковы есть.

4. Предварительные цена и сроки. Более точно их сможем обсудить после того, как ознакомитесь с ТЗ.