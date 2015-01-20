Skype: the_cien

Опыт работы:

Уже более 2-х лет работаю в сфере Web. За это время на фриланс-биржах не работал, т.к. всегда выполнял заказы от знакомых, знакомы знакомых и т.д. За это время выполнил достаточно много задач крайне разной сложности - от "поменять картинку", до обработки API, создания тем для CMS. Очень часто мне приходилось решать задачи, с которыми я сталкивался в первый раз (по-другому не бывает), и я их решал. Тем не менее, ниже я выделил только те технологии и задачи, с которыми я уверенно работаю.

Выполняю такие работы как:

- Кроссбраузерная, валидная верстка ( HTML5, CSS3 ) c применением Javascript ( jQuery )

- Работа с CMS Wordpress

- Установка, конфигурировние, перенос

- Доработка тем

- Создание тем с нуля по конкретному макету

- Имею небольшой опыт по созданию плагинов.

- Создание уникальных скриптов по техническому заданию, включая:

-Скрипты отправки почты

- Серверной (и клиентской на javascript) валидации данных с форм.

- Работа с различными API (работал с такими сервисами как ВКонтакте, WorldOfTanks и др. не популярные)

- Работа с AJAX

Оплата

- Карта ПриватБанка (гривны, доллары)

- Webmoney (WMU, WMR, предпочтительно WMZ)

- Qiwi