Skype: the_cien
Опыт работы:
Уже более 2-х лет работаю в сфере Web. За это время на фриланс-биржах не работал, т.к. всегда выполнял заказы от знакомых, знакомы знакомых и т.д. За это время выполнил достаточно много задач крайне разной сложности - от "поменять картинку", до обработки API, создания тем для CMS. Очень часто мне приходилось решать задачи, с которыми я сталкивался в первый раз (по-другому не бывает), и я их решал. Тем не менее, ниже я выделил только те технологии и задачи, с которыми я уверенно работаю.
Выполняю такие работы как:
- Кроссбраузерная, валидная верстка ( HTML5, CSS3 ) c применением Javascript ( jQuery )
- Работа с CMS Wordpress
- Установка, конфигурировние, перенос
- Доработка тем
- Создание тем с нуля по конкретному макету
- Имею небольшой опыт по созданию плагинов.
- Создание уникальных скриптов по техническому заданию, включая:
-Скрипты отправки почты
- Серверной (и клиентской на javascript) валидации данных с форм.
- Работа с различными API (работал с такими сервисами как ВКонтакте, WorldOfTanks и др. не популярные)
- Работа с AJAX
Оплата
- Карта ПриватБанка (гривны, доллары)
- Webmoney (WMU, WMR, предпочтительно WMZ)
- Qiwi