the_cien

Георгий the_cien

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Skype: the_cien

Опыт работы:

Уже более 2-х лет работаю в сфере Web. За это время на фриланс-биржах не работал, т.к. всегда выполнял заказы  от знакомых, знакомы знакомых и т.д. За это время выполнил достаточно много задач крайне разной сложности - от "поменять картинку", до обработки API, создания тем для CMS. Очень часто мне приходилось решать задачи, с которыми я сталкивался в первый раз (по-другому не бывает), и я их решал. Тем не менее, ниже я выделил только те технологии и задачи, с которыми я уверенно работаю.

Выполняю такие работы как:

 - Кроссбраузерная, валидная верстка ( HTML5, CSS3 ) c применением Javascript ( jQuery )

- Работа с CMS Wordpress

               - Установка, конфигурировние, перенос

               - Доработка тем

               - Создание тем с нуля по конкретному макету

               - Имею небольшой опыт по созданию плагинов.

- Создание уникальных скриптов по техническому заданию, включая:

               -Скрипты отправки почты

               - Серверной (и клиентской на javascript) валидации данных с форм.

               - Работа с различными API (работал с такими сервисами как ВКонтакте, WorldOfTanks и др. не популярные)

               - Работа с AJAX

 

Оплата

- Карта ПриватБанка (гривны, доллары)

- Webmoney (WMU, WMR, предпочтительно WMZ) 

- Qiwi

Отзывы заказчиков

65246i
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника
HTMLJavaScriptjQuery
рекомендую
рекомендую
Ответный отзыв
65246i
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника
GitHTMLJavaScriptjQuery
рекомендую
Очень серьезный и в то же время коммуникабельный человек. Был рад поработать с ним.
Ответный отзыв
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Сделать несложный лендинг
Спасибо за лендинг, все быстро и красиво
Отлично поработали! Человек приятен и конкретен в общении, с указаниями и оплатой все тоже отлично.
Ответный отзыв
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Небольшая верстка
Спасибо за быстро выполненную работу и за качественную составленную инструкцию об использовании заказанного кода.
Все быстро, однозначно и понятно. Как с постановкой задачи, так и с оплатой. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
siamir
Амир 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Адаптация шаблона на Wordpress
WordPress
Очень довольны качеством и сроками работы. Показал себя с положительной стороны. Проявляет инициативу, советует по своему усмотрению. Относится к работе ответственно, нацелен на конструктивное сотрудничество.
Остался доволен сотрудничеством. При старте работ Амир предоставил четкий список задач, которые необходимо выполнить, после чего быстро обсудили все спорные моменты и задача была выполнена. Оплата была произведена почти сразу. Рекомендую этого человека и буду рад с ним сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#542