Bachura

Алексей Bachura

 
28 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Web design & Web development

Привет! Я дизайнер UX / UI, специализируюсь на дизайне мобильных и веб приложений, дашбордов, веб-дизайне и интерфейсах. Опыт: 2+ года в дизайне.

Программы: Figma, Adobe XD, Webflow, Photoshop, Illustrator.

Портфолио: в моем профиле

Подчеркиваю простоту использования, удобство использования и минимализм; Преследую цели потенциального клиента, тщательно работаю с типографикой. Вы всегда можете увидеть лучшие варианты юзерфлоу на этапе прототипирования, протестировать прототип и внести свои изменения, а также получить готовый дизайн в соответствии с современными тенденциями в дизайне.

У меня также есть опыт работы с Frontend-разработчиком. Я специализируюсь на статических HTML-сайтах, лендингах и других сайтах. Разработка Тильды и Webflow, CMS WordPress. Я работаю во фронтэнде более 4 лет.

Моя цель - всегда предоставлять клиентам максимально качественный продукт и удовлетворять их потребности и сроки. Поэтому для меня самое главное - сделать так, чтобы заказчик был доволен моей работой.

Я стараюсь выслушать все ваши пожелания и то, что вам нужно, и сделаю это наилучшим образом.

У вас есть вопросы? Напишите мне и спросите!

Всегда онлайн, пишите, буду рад поработать с Вами.

С наилучшими пожеланиями,

Алексей!

WordPressHTMLFigmaTildaIllustratorPhotoshopWebflow
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
the_cien
Георгий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Адаптировать 1 блок верстки под планшет и телефон
Разобрался со сложным кодом моей страницы и сделал задачу очень качественно
Было приятно поработать с Георгием. Всегда на связи, отличная коммуникация, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
ivan-egorov-88
Иван 
35 летКипр
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сверстать сайт
Отличный специалист! Очень помог мне сделать все по высшему разряду, очень рекомендую, добросовестный и делает работу в срок.
Очень доволен сотрудничеством. Понятное тз, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую! Буду рад сотрудничеству, жду еще совместные проекты!
Ответный отзыв
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сверстать простой лендинг
Все сделано в срок. Правки внесены оперативно. Отличный исполнитель!
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Четкое и понятное тз, всегда на связи, оплата вовремя. Однозначно рекомендую! Жду еще совместные проекты
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