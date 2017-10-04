Web design & Web development

Привет! Я дизайнер UX / UI, специализируюсь на дизайне мобильных и веб приложений, дашбордов, веб-дизайне и интерфейсах. Опыт: 2+ года в дизайне.

Программы: Figma, Adobe XD, Webflow, Photoshop, Illustrator.

Портфолио: в моем профиле

Подчеркиваю простоту использования, удобство использования и минимализм; Преследую цели потенциального клиента, тщательно работаю с типографикой. Вы всегда можете увидеть лучшие варианты юзерфлоу на этапе прототипирования, протестировать прототип и внести свои изменения, а также получить готовый дизайн в соответствии с современными тенденциями в дизайне.

У меня также есть опыт работы с Frontend-разработчиком. Я специализируюсь на статических HTML-сайтах, лендингах и других сайтах. Разработка Тильды и Webflow, CMS WordPress. Я работаю во фронтэнде более 4 лет.

Моя цель - всегда предоставлять клиентам максимально качественный продукт и удовлетворять их потребности и сроки. Поэтому для меня самое главное - сделать так, чтобы заказчик был доволен моей работой.

Я стараюсь выслушать все ваши пожелания и то, что вам нужно, и сделаю это наилучшим образом.

У вас есть вопросы? Напишите мне и спросите!

Всегда онлайн, пишите, буду рад поработать с Вами.

С наилучшими пожеланиями,

Алексей!