Адаптировать 1 блок верстки под планшет и телефон

HTML-версткаЗавершен5 заявок269 просмотров
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Здравствуйте

Нужно адаптировать 1 десктопный блок под планшет и телефон. Как адаптировать схематично отображу. Внутри телефона-анимации(см. скрин) ничего адаптировать не нужно, уже работает.

Проект на gulp+sass+pug. + Комитить в git.  Скрин блока приатачил. Сделать нужно завтра до 13:00. 

5 лет назад
the_cien
Георгий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Bachura
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$10
1 день
Разобрался со сложным кодом моей страницы и сделал задачу очень качественно
Было приятно поработать с Георгием. Всегда на связи, отличная коммуникация, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
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