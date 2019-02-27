Адаптировать 1 блок верстки под планшет и телефон

Здравствуйте

Нужно адаптировать 1 десктопный блок под планшет и телефон. Как адаптировать схематично отображу. Внутри телефона-анимации(см. скрин) ничего адаптировать не нужно, уже работает.

Проект на gulp+sass+pug. + Комитить в git. Скрин блока приатачил. Сделать нужно завтра до 13:00.