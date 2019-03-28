Доработка сайта modX

Нужен грамотный верстальщик с навыками програмирования. Верстка десктоп+мобильная версия. Нужно воспроизвести модуль https://www.skylift.ru/avtovyshki/bronto-skylift-40-2t2/?act=raschet Мобильная версия в архиве приложена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день.
необходимо сделать что бы в админке в доп полях был доступен для заполнения тег title http://prntscr.com/mqg9mv
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