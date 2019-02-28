Техническое задание во вложение. На данный момент нами доделывается контент (делаем рерайт методички), снимаем видео, которые тоже пойдут в этот обучающий курс. Макеты в разработке, пока утверждены 2 стартовые страницы. Всего будет 6 модулей, каждый, примерно, по 10 ...
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Мне нужно адаптировать мой сайт на вордпресс.
Сделать его резиновым или как это называется точно не знаю.
Бюджета большого нет. Буду отталкиватся от него.
сам сайт вот https://agata63.ru/
Пишите свою цену и сроки
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