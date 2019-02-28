Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Мне нужно адаптировать мой сайт на вордпресс.

Сделать его резиновым или как это называется точно не знаю.

Бюджета большого нет. Буду отталкиватся от него.

сам сайт вот https://agata63.ru/

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