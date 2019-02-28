Вордпресс

HTML-версткаЗавершен15 заявок353 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Мне нужно адаптировать мой сайт на вордпресс.

Сделать его резиновым или как это называется точно не знаю.

Бюджета большого нет. Буду отталкиватся от него.

сам сайт вот https://agata63.ru/

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5 лет назад
azovalex
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
timyr_dyachenko
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
Отличный исполнитель. Все выполнил быстро и качественно. Все доработки так же поправил безоговорочно. Знающий свое дело специалист. Однозначно буду обращаться еще. Спасибо большое. +
Отличный заказчик. Хорошо поставил свою задачу, был на связи, оплатил сразу же после выполнения задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
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