Верстка гоавной страницы сайта

Сверстать рекламный блок в существующем дизайне (бутстрап) Вид блока - карусель (несколько объявлений в ряд)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо переверстать главную страницу сайта.
А так же в шаблоне каталог товаров изменить отображение карточки товара.
Из общего для всех шаблонов, меняется главное меню
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