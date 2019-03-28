Верстка гоавной страницы сайта

Спасибо, Екатерине за задачу. Если изначально посмотрел, что весь сайт сделан на конструкторе Envision, то не брался бы за неё. Т.к. верстать в конструкторе это нечто! Много времени потерял, за столь низкий бюджет. Мое мнение - изначально, при проектировании сайта и натяжки на WP был осуществлен не верный подход. По всей видимости, этим занимался клиент. Поэтому сложности были не в выполнении, а в эквиваленте: время = бюджет.