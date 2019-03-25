Адаптивно сверстать лендинг (ВашеБарбекю)

HTML-версткаЗавершен23 заявки362 просмотра
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Требуется адаптивно сверстать лендинг, в т.ч. модальные окна, согласно макету.

Требования:

1. Соответствие макету на ПК 100%. Адаптация на ваше усмотрение, вопросы по адаптиву задаю редко.

2. Настроить формы обратной связи

3. Установить Яндекс Метрику и настроить цели

Макеты: https://yadi.sk/d/VuI_3Z3RHTQ8WA, в папке приложены комментарии от дизайнера. Некоторые картинки товаров нужно будет заменить в готовой верстке, предоставлю в процессе работы. Прошу сразу указывать реальную цену и срок.

5 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
5 лет назад
$60
1 день
WMZ
От сотрудничества с Анной остались исключительно приятные впечатления. Спасибо.
Хороший заказчик, работать было легко и приятно. Отличная коммуникация, никаких задержек с оплатой, от сотрудничества остались положительные впечатления. Рекомендую!