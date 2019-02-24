Скопировать верстку кредитного калькулятора

HTML-версткаЗакрыт5 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://info.peugeot.ru/request/credit/calculator/

Нужно воссоздать этот калькулятор на другом сайте с небольшими изменениями.

Поэтому использовать ифрейм - не предлагать.

Обязательно указывать бюджет (вилку) и сроки.

Спасибо.

5 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад